2020-01-21T12:23:22+03:00
Общество

Скончался единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда

Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни на 95 году жизни
Александр ШТААЛЬ
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Скончался единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда ФОТО: Аккаунт в социальной сети Александра ГоловатогоСкончался единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда ФОТО: Аккаунт в социальной сети Александра Головатого
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Скончался единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда. О печальном событии стало известно сегодня, 21 января. Из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны Михаил Федорович Кечинов. Ему было 94 года.

- Михаил Федорович прошел через большие испытания, но до конца дней оставался волевым человеком. Он жаждал жить, был деятельным и честным, имел потрясающее чувство юмора, больше полувека преподавал историю в школе, любил детей. Невозможно переоценить его вклад в воспитание нескольких поколений, - рассказал в своем аккаунте мэр Биробиджана Александр Головатый.

Родным и близким Михаила Федоровича выражают соболезнования по поводу кончины. В памяти людей он останется светлым, мужественным и отважным человеком.

По предварительной информации, прощание состоится с 10:00 до 10:30 в пятницу 24 января в ритуальном зале областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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