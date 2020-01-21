Госархив Хабаровского края на вечное хранение примет документы от потомков ветеранов

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:24:57+03:00

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Госархив Хабаровского края обращается к жителям региона с просьбой о передаче документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на вечное хранение. Эти данные будут беречь для потомков. Кроме этого их задействуют при организации документальных выставок. Отметим, что в Госархиве многие годы собирают коллекцию документов участников войны и тружеников тыла в форме воспоминаний, записей рассказов, анкет, персональных списков, фотографий, фоно- и видеозаписей.

- В фондах уже хранится больше 50 тысяч документов. Большой научный интерес представляют документы, отражающие жизнь детей и подростков в военные годы. Передавая информацию в Госархив, вы поможете дополнить базу по истории края, региона, страны в целом, - рассказала Марина Самынина, директор центра доступа к архивным ресурсам КГБУ ГАХК.

Более подробная информация относительно передачи документов по телефонам (4212) 75-42-30 и 75-42-32, Центра комплектования, обеспечения сохранности и государственного учета документов и фондов КГБУ ГАХК. Также можно направить вопросы по электронной почте: komplect@archiv.khv.ru. Консультации для населения также проводят в Центре доступа к архивным ресурсам КГБУ ГАХК. Телефон (4212) 21-00-42, e-mail: dircentr2@archiv.khv.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU