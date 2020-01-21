Трехкратный Олимпийский чемпион поддержит юных пловцов в Хабаровске

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:59:56+03:00

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В Хабаровске 27 января стартуют Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята». Юные пловцы Дальнего Востока, а также представители Свердловской и Иркутской областей до 29 января будут показывать свои ловкость и скорость. Участие в состязании уже подтвердили около 300 спортсменов.

- Заплывы будут на дистанции 50, 100 и 200 метров разными стилями плавания, самая протяженная дистанция – 400 метров вольный стиль. В программу включили эстафеты. За медали будут бороться юноши 11-12 лет и девушки 9-10 лет. Почетным гостем этого спортивного события будет трехкратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион Европы по плаванию Евгений Садовый из Волгограда. Он один из лучших судей России, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Отметим, что в Сибири и на Дальнем Востоке таких крупных соревнований нет. Это первый Всероссийский турнир в стране для ребят такого возраста. По традиции турнира каждый участник, независимо от показанного результата, получит в подарок фирменные сувениры – футболку и значок с тигренком - логотипом соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU