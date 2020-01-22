2020-01-22T00:57:22+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 января 2020 года: днем до -10, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 22 января 2020 года: днем до -10, без осадковПогода в Хабаровске на 22 января 2020 года: днем до -10, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -6-8.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -17 до -19, днем от -8 до -10, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 22 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -6-8.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -14-16.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -18-20.

В Охотске преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -21-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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