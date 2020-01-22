2020-01-22T01:40:20+03:00
Политика

Военные выполнят уникальный переход из Хабаровска в Москву

Старт события назначили на 28 января
Александр ШТААЛЬ
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Военные выполнят уникальный переход из Хабаровска в МосквуВоенные выполнят уникальный переход из Хабаровска в МосквуФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Военные подготовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне уникальное событие – они выполнят переход из Хабаровска в Москву. Старт этого мероприятия запланировали на 28 января, финишировать бойцы планируют 7 мая в столице России. Среди участников будут военнослужащие Восточного военного округа.

- Уникальный переход выполнят комбинированным способом на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит восемь тысяч 492 километра. При этом военные будут нести копию Знамени Победы по территории 17 субъектов Российской Федерации. Также они будут участвовать в военно-патриотических акциях в населенных пунктах, через которые пролегает маршрут перехода, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Участники перехода практически повторят «подвиг» военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Предшественники на лыжах 1 октября 1934 года отправились со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области) и дошли 12 февраля 1935 года до Москвы. Тогда бойцы преодолели на лыжах и пешком восемь тысяч 134 километра за 120 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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