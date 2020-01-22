В Хабаровске пройдет первенство России по спортивной борьбе и чемпионат страны по дзюдо

22 Янв. 2020 2020-01-22T02:21:01+03:00

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В Хабаровске в начале апреля пройдет первенство России по спортивной борьбе. Среди участников будут спортсмены в возрасте до 21 года. Также с 24 по 27 сентября в краевой столице соберутся любители дзюдо, которые проверят свои силы на чемпионате России. Соревнования организуют в «Платинум арене»

- Чемпионат страны по дзюдо Хабаровск принимал в 2016 году и стал первым дальневосточным городом, в котором прошли состязания такого масштаба. Четыре года назад на состязания приехали 546 спортсменов из 67 российских субъектов. Хабаровчанка Дарья Карпова стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории свыше 78 килограммов, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в мае в Хабаровске пройдет международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. К слову, в прошлом году в регионе прошел этап Кубка мира по прыжкам на батуте и чемпионат России по этому виду спорта. Также впервые в крае состоялось первенство страны по тхэквондо ВТ.

ИСТОЧНИК KP.RU