22 Янв. 2020 2020-01-22T02:44:30+03:00

В Хабаровске автолюбитель повредил несколько машин и сбил двух пешеходов Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 21 января, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на улице Санаторной сбил двух пешеходов. Среди пострадавших мальчик шести лет и его бабушка. Они направлялись в санаторий. По предварительной информации, машина ехала со стороны улицы Уборевича в сторону улицы Правобережной.

- Потом автомобиль Toyota Land Cruiser Prado наехал на машину Toyota Vitz, которую от удара отбросило на впереди стоящий автомобиль Toyota Corolla. Последний доехал до впереди стоящего автомобиля Nissan Leaf. Водителей в салонах не было, - рассказал информированный источник.

У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей на голове, тупую травму грудной клетки. У ребенка есть синяки на плече и ушибленная рана лица. В отношении водителя Toyota Land Cruiser Prado составили административный протокол. На момент происшествия он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU