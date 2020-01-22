2020-01-22T03:08:00+03:00
Общество

В Хабаровске назрел вопрос о ликвидации трамвайного маршрута

Расходы на обслуживание «шестерки» в шесть раз превышают доходы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске назрел вопрос о ликвидации трамвайного маршрутаВ Хабаровске назрел вопрос о ликвидации трамвайного маршрутаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске назрел вопрос о ликвидации трамвайного маршрута №6, следующего сообщением «Школа №19 - Питомник Лукашова». Будущее этого рейса накануне обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству Хабаровской гордумы.

- За четыре рейса в день вагоны «шестерки» перевозят около 240 человек. При этом расходы транспортного предприятия на этом направлении в шесть раз превышают доходы, а убытки за год составляют девять миллионов рублей. Также нужен дорогостоящий ремонт трамвайных путей, а тяговая подстанция №7, от которой осуществляется электроснабжение, находится в аварийном состоянии, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Участники заседания отметили, что после отмены трамвайного маршрута улучшится дорожная обстановка на улице Воронежской. Для окончательного решения собираются сделать дополнительные расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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