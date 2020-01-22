2020-01-22T03:35:29+03:00
Звезды

В Хабаровске бесплатно покажут фильм «Дирижер духа», посвященный Валерию Халилову

Герой нашего времени погиб в 2016 году над Черным морем
Ольга КИВА
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В Хабаровске бесплатно покажут фильм «Дирижер духа», посвященный Валерию ХалиловуВ Хабаровске бесплатно покажут фильм «Дирижер духа», посвященный Валерию ХалиловуФото: Хабаровская епархия
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В «Совкино» пройдет бесплатный показ фильма о Валерии Халилове «Дирижер духа». Киносеанс состоится 30 января в 16:30. Напомним, Валерий Халилов был инициатором и художественным руководителем Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Это мероприятие традиционно организуют в краевой столице в конце мая на праздник города.

Генерал-лейтенант, главный военный дирижер, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, начальник Ансамбля - художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, композитор, народный артист России трагически погиб в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.

Как рассказали в Хабаровской епархии, режиссер Ирма Комладзе создавала фильм о герое нашего времени. По сути, кинолента – это портрет человека, после гибели которого в сердцах людей остались благодарность, вдохновение и творческая энергия. В киноленте задействовали уникальные кадры из семейного архива дирижера и его друзей. В фильме Валерий Халилов рассказывает сам о себе, «живет» в воспоминаниях выдающихся деятелей отечественной культуры, офицеров российской армии и видных церковных деятелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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