22 Янв. 2020 2020-01-22T04:19:43+03:00

Биробиджанец отработает 100 часов за долг в 300 тысяч рублей Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Изменить размер текста: A A

Жителю Биробиджана придется поработать бесплатно за неоплаченные алименты. Мужчина задолжал своему же ребенку больше 300 тысяч рублей. При этом горе-отец мер к погашению задолженности не принимал, иной помощи отпрыску не оказывал.

- Мужчину предупреждали об ответственности за неуплату алиментов, также ему рассказывали, какие меры к нему могут применить в сложившейся ситуации. Но мотивировать должника каких-либо действий не получилось. Тогда в отношении горожанина составили административный протокол, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Далее документ передали в суд, где и решили, что вполне приемлемым наказанием для неплательщика будет работа. В итоге его обязали трудиться бесплатно 100 часов. При этом никто не освобождал горе-отца от обязанности погасить задолженность по алиментам и уплате исполнительского сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU