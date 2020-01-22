2020-01-22T04:19:43+03:00
Общество

Биробиджанец отработает 100 часов за долг в 300 тысяч рублей

Мужчина накопил приличную сумму, забывая платить алименты на ребенка
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанец отработает 100 часов за долг в 300 тысяч рублейБиробиджанец отработает 100 часов за долг в 300 тысяч рублейФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Жителю Биробиджана придется поработать бесплатно за неоплаченные алименты. Мужчина задолжал своему же ребенку больше 300 тысяч рублей. При этом горе-отец мер к погашению задолженности не принимал, иной помощи отпрыску не оказывал.

- Мужчину предупреждали об ответственности за неуплату алиментов, также ему рассказывали, какие меры к нему могут применить в сложившейся ситуации. Но мотивировать должника каких-либо действий не получилось. Тогда в отношении горожанина составили административный протокол, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Далее документ передали в суд, где и решили, что вполне приемлемым наказанием для неплательщика будет работа. В итоге его обязали трудиться бесплатно 100 часов. При этом никто не освобождал горе-отца от обязанности погасить задолженность по алиментам и уплате исполнительского сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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