2020-01-22T05:26:17+03:00
Общество

Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года

Графики работы изменятся на пунктах пропуска «Амурзет», «Нижнеленинское» и «Покровка»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового годаТаможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового годаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Таможенники в Еврейской автономии и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года. Так, пункты пропуска «Амурзет» и «Нижнеленинское» не будут работать с 24 по 29 января 2020 года. Изменения в график вносят, чтобы синхронизировать время работы пунктов пропуска Амурзет-Лобэй и Нижнеленинское-Тунцзян.

- К обычному режиму работы пункты пропуска «Амурзет» и «Нижнеленинское» вернутся с 30 января 2020 года. При этом Биробиджанский таможенный пост будет функционировать в обычном режиме. Телефон дежурной службы Биробиджанской таможни (42622) 94-227, телефон доверия Биробиджанской таможни (42622) 40-390, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В пункте пропуска «Покровка» в Хабаровском крае приостановят работу на период с 25 по 28 января 2020 года. Отметим также, что 24 января 2020 года пункт пропуска работает с 10 до 14 часов, а 29 января 2020 года «Покровка» возобновит работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колония
Мэра Биробиджана удивили предупреждением из прокуратуры из-за трупа-отказника
В Комсомольске больше домов пройдут процесс газификации
Больше 10 миллиардов рублей «закатают» в дороги Хабаровского края
В Хабаровском крае любопытный тигр смотрел «сцену» с человеческим ужином
В ЕАО «Детям войны» выдадут удостоверения и назначат выплаты
Частная школа в Хабаровске ищет спасения у депутатов Гордумы
В Хабаровском крае осудят госзакупщика, провернувшего аферу с бухгалтерской отчетностью
Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проект
Котельная в Волочаевском городке Хабаровска выведена на проектную мощность
Все аттракционы в Хабаровском крае поставят на учет
Проезд для студентов на маршруте «Амурск — Комсомольск» подешевеет
В Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричество
Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года