22 Янв. 2020 2020-01-22T05:26:17+03:00

Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Таможенники в Еврейской автономии и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года. Так, пункты пропуска «Амурзет» и «Нижнеленинское» не будут работать с 24 по 29 января 2020 года. Изменения в график вносят, чтобы синхронизировать время работы пунктов пропуска Амурзет-Лобэй и Нижнеленинское-Тунцзян.

- К обычному режиму работы пункты пропуска «Амурзет» и «Нижнеленинское» вернутся с 30 января 2020 года. При этом Биробиджанский таможенный пост будет функционировать в обычном режиме. Телефон дежурной службы Биробиджанской таможни (42622) 94-227, телефон доверия Биробиджанской таможни (42622) 40-390, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В пункте пропуска «Покровка» в Хабаровском крае приостановят работу на период с 25 по 28 января 2020 года. Отметим также, что 24 января 2020 года пункт пропуска работает с 10 до 14 часов, а 29 января 2020 года «Покровка» возобновит работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU