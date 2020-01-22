2020-01-22T05:57:03+03:00
Общество

В Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричество

Жилье и социально значимые объекты в Тырме и Аланапе запитали от энерговагона, привезенного из Биробиджана
Александр ШТААЛЬ
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В Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричествоВ Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричествоФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В поселках Тырма и Аланап в Хабаровском крае подключили электричество во всех социально значимых объектах. Информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по состоянию на 10 часов утра 22 января 2020 года. Здания подключили к энергоснабжению по временной схеме от энерговагона, доставленного из Биробиджана.

Обеспечили электричеством многоквартирники и 137 частных домовладений. Котельные в населенных пунктах снабжают электричеством от другого энерговагона, запущенного утром 20 января. Теплоснабжение в помещения подают в полном объеме. Работы по подключению остальных потребителей частного сектора продолжат сегодня, 22 января. Напомним, из-за аварии больше двух тысяч человек остались без света.

Напомним, в Тырму доставили резервные дизельные электростанции, выделенные комитетом гражданской защиты правительства Хабаровского края и руководством ДВЖД. Новую подстанцию, которой заменят вышедшее из строя оборудование, уже доставляют железной дорогой со станции Кижа республики Бурятия. В Верхнебуреинском районе в пределах Тырминского и Аланапского сельских поселений действует режим «Чрезвычайная ситуация». В прокуратуре проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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