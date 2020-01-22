2020-01-22T07:59:41+03:00
Общество

Все аттракционы в Хабаровском крае поставят на учет

Это нужно, чтобы сократить количество аварий и несчастных случаев во время отдыха жителей региона
Александр ШТААЛЬ
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Все аттракционы в Хабаровском крае поставят на учетВсе аттракционы в Хабаровском крае поставят на учетФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются поставить на учет все аттракционы. Работы выполнят в рамках создания Единого перечня требований к установке и эксплуатации аттракционов в России. Цель такого нововведения - сократить количество аварий и несчастных случаев на аттракционах. Регистрировать будут парковые поезда на рельсах, колеса обозрения, механизированные кресла кинотеатров, сталкивающиеся автомобили, качели, карусели, детские электромобили, а также надувные батуты, горки и лабиринты и другие объекты.

- Фирмы и предприниматели, предоставляющие развлекательные услуги, обязаны регистрировать аттракцион по месту его установки. При оформлении им выдадут государственный регистрационный знак с номером, QR-кодом и кодом региона. Его надо разместить в зоне видимости посетителей при входе, - пояснил Андрей Коротков, начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования края.

Отметим, что развлекательные установки и комплексы надо не просто регистрировать, но и проверять на соответствие требованиям «О безопасности аттракционов». По предварительным данным, на сегодняшний день в регионе действует около 700 аттракционов. Новые правила заработают с апреля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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