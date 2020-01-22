Котельная в Волочаевском городке Хабаровска выведена на проектную мощность

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:58:47+03:00

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В декабре прошлого года АО «Дальневосточная генерирующая компания» вывела на проектную мощность новую котельную в Волочаевском городке краевой столицы. Проект был реализован в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Строительство котельной в Волочаевском городке города Хабаровска». Возведение объекта осуществлялось в рамках четырёхстороннего соглашения между губернатором Хабаровского края, администрацией Хабаровска, АО «ДГК» и Комитетом по ценам и тарифам правительства края.

Проект реализован в три этапа. В рамках первого этапа произвели монтаж и наладку трех котлов мощностью 3,7 мегаватт каждый и возвели всю сопутствующую инфраструктуру. В рамках второго этапа был построен газопровод высокого давления, протяженностью 3182,5 погонного метра. Третьим, завершающим этапом, стало возведение второй очереди котельной, которая включала в себя монтаж и пуск еще трех котлов мощностью по 6,5 мегаватт каждый. Завершение строительства третьего этапа обеспечило прирост мощности котельной и вывод объекта на полную проектную мощность, которая составляет 30 мегаватт. Это 27 Гкал в час.

Новая современная котельная позволила обеспечить подачу теплоснабжения в районе жилой застройки в Волочаевском городке краевой столицы, детского сада на 240 мест, среднеобразовательной школы на 825 учеников, а в перспективе - строящийся Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки будущих чемпионов.