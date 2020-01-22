Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проект

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:56:26+03:00

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Гродековский музей в Хабаровске получил первый в 2020 году грант. Для этого специалисты учреждения участвовали в конкурсе социальных проектов компании «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД». Полученные деньги планируют использовать на издание альбома-каталога «Ковры коренных народов Амура и Сахалина» из собраний государственных, региональных и муниципальных музеев Дальнего Востока России.

- Предстоит интересная работа над уникальным проектом, который направлен на сохранение и развитие традиционных художественных ремёсел коренных народов Дальнего Востока, - делится своими ожиданиями Галина Теодоровна Титорева, заведующая научно-исследовательским сектором этнографии, кандидат искусствоведения.

В альбоме-каталоге соберут описания и цветные изображения изделий коврового искусства ульчей, нанайцев, нивхов, эвенков, а также текстильных, берестяных, меховых ковров, циновок, плетеных из камыша и растительных волокон. Желающие смогут ознакомиться с содержанием издания уже в начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU