2020-01-22T07:56:26+03:00
Общество

Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проект

Теперь предстоит работа, направленная на сохранение традиционных художественных ремесел коренных народов Дальнего Востока
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проектХабаровский музей выиграл грант на уникальный проектФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Гродековский музей в Хабаровске получил первый в 2020 году грант. Для этого специалисты учреждения участвовали в конкурсе социальных проектов компании «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД». Полученные деньги планируют использовать на издание альбома-каталога «Ковры коренных народов Амура и Сахалина» из собраний государственных, региональных и муниципальных музеев Дальнего Востока России.

- Предстоит интересная работа над уникальным проектом, который направлен на сохранение и развитие традиционных художественных ремёсел коренных народов Дальнего Востока, - делится своими ожиданиями Галина Теодоровна Титорева, заведующая научно-исследовательским сектором этнографии, кандидат искусствоведения.

В альбоме-каталоге соберут описания и цветные изображения изделий коврового искусства ульчей, нанайцев, нивхов, эвенков, а также текстильных, берестяных, меховых ковров, циновок, плетеных из камыша и растительных волокон. Желающие смогут ознакомиться с содержанием издания уже в начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колония
Мэра Биробиджана удивили предупреждением из прокуратуры из-за трупа-отказника
В Комсомольске больше домов пройдут процесс газификации
Больше 10 миллиардов рублей «закатают» в дороги Хабаровского края
В Хабаровском крае любопытный тигр смотрел «сцену» с человеческим ужином
В ЕАО «Детям войны» выдадут удостоверения и назначат выплаты
Частная школа в Хабаровске ищет спасения у депутатов Гордумы
В Хабаровском крае осудят госзакупщика, провернувшего аферу с бухгалтерской отчетностью
Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проект
Котельная в Волочаевском городке Хабаровска выведена на проектную мощность
Все аттракционы в Хабаровском крае поставят на учет
Проезд для студентов на маршруте «Амурск — Комсомольск» подешевеет
В Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричество
Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года