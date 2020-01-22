В Хабаровском крае осудят госзакупщика, провернувшего аферу с бухгалтерской отчетностью

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:57:30+03:00

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В Хабаровском крае осудят бывшего сотрудника психоневрологического интерната, специалиста по закупкам. Обвинение в мошенничестве предъявили 39-летней женщине. По версии следствия, она в 2018 году заключила с коммерческой организацией фиктивный договор об оказании услуг по составлению бухгалтерской отчетности. Речь шла о сумме в 75 тысяч рублей.

- Злоумышленница, путем мошеннический действий, организовала перечисление коммерческой организации денег. В действительности бухгалтерскую отчетность исполнитель не составлял. В итоге обвиняемая прибрала к рукам указанную сумму и потратила ее на личные нужды, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело возбудили по оперативным материалам, собранным сотрудниками ОМВД России по Бикинскому району. Следователи уже собрали достаточно доказательств вины фигурантки. На сегодняшний день уголовное дело находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU