Частная школа в Хабаровске ищет спасения у депутатов Гордумы

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:52:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске решается судьба частной школы «Алые паруса». Учреждение с 2008 года размещается в муниципальном здании №4 по переулку Братскому. Концессионное соглашение об использовании помещений заключили руководство школы и департамент муниципальной собственности. В 2017 году полномочия по заключению концессионных соглашений были переданы городскому управлению инвестиционного развития.

- Представители последней структуры уведомляли руководство «Алых парусов» о том, что сроки соглашения на использование муниципального здания заканчиваются в июне 2019 года. Продлить его действие не смогли, потому что у школы есть налоговая задолженность около семи миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Наличие задолженности, согласно федеральному законодательству, лишает частное лицо права заключать концессионное соглашение. Ее нужно как можно быстрее погасить, между тем, учебный процесс в «Алых парусах» продолжается. Чтобы решить вопрос, руководство учреждения обратилось за помощью к депутатам.

Суть просьбы была в предоставлении здания в безвозмездное пользование. В этом случае дирекция школы должна самостоятельно обслуживать объект муниципальной собственности, в том числе и производить ремонт. Это дополнительные траты для школы. Конечное решение по судьбе учреждения озвучат 28 января на очередном заседании городской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU