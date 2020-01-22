В Хабаровском крае любопытный тигр смотрел «сцену» с человеческим ужином

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:35:00+03:00

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Копилка тигриных историй из Хабаровского края продолжает пополняться. Ранее сообщалось о ситуации, когда кровь ученого стала приманкой для полосатого хищника. Также дикие животные во время охоты слишком близко подошли к обедающим людям. Теперь же хищник навестил госинспекторов во время ужина. Подойти к ним он не решился, зато пристально наблюдал за тем, как они едят.

Небольшое приключение случилось во время рейдового мероприятия на территории национального парка «Анюйский». Сотрудники преодолели лыжный переход до кордона «Кон», расположенный на берегу Биханской протоки, и расположились на ночлег.

- Утром пошел с ведром к проруби, чтобы набрать воды, увидел совсем свежие следы тигра. Он прошелся по нашим вечерним следам, подошел к жилому модулю на расстояние не далее десяти шагов, присел и, возможно, разглядывал нас сквозь оконное стекло как раз в то время, когда мы с ребятами ужинали, - рассказывает госинспектор Алексей Катышов.

Похоже, что у тигров в заповеднике есть внутренне чутье, которое, видимо, и подсказывает, что от этих людей опасности никакой нет. Возможно, это то самое седьмое чувство, благодаря которому они безошибочно распознают в человеке как друзей, так и врагов.

ИСТОЧНИК KP.RU