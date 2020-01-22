Больше 10 миллиардов рублей «закатают» в дороги Хабаровского края

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:33:27+03:00

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В Хабаровском крае собираются потратить больше 10 миллиардов рублей на дорожные работы. При этом особое внимание уделят ремонту трасс регионального значения и мостовым переходам. Например, больше 700 миллионов рублей выделят на продолжение реконструкции автодороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын.

- На этом объекте в ноябре прошлого года возобновили работы, приостановленные в 2015 году - возводят два моста из пяти, которые свяжут новую дорожную сеть. Продолжатся работы на автотрассе Селихино - Николаевск-на-Амуре, дорожные бригады приступят к ремонту подъездов к селам Бичевая, Капитоновка, Кукелево, а также к железнодорожной станции «Хабаровск-2», - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В этом году планируют завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию очередной объект на дороге Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Речь идет об участке от 113 до 118 километра. Выполнят работы по строительству автомагистралей к земельным наделам вблизи села Свечино и Кругликовского сельского поселения. На сегодняшний день уже идет отсыпка земляного полотна будущих дорог.

В 2020 году продолжится реализация значимого для региона проекта «Обход Хабаровска». Отдельную статью расходов предусмотрели для Хабаровской и Комсомольской агломераций по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU