В Комсомольске больше домов пройдут процесс газификации

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:31:22+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре в 2020 году продолжат газифицировать дома в Ленинском округе. В планах завершить строительство подводящих газопроводов в центральной части округа, что позволит провести газ в шесть домов на улице Хетагуровской, в три дома на улице Калинина, в восемь домов на улице Ленинградской и в два дома на проспекте Копылова.

- Домовые газопроводы выполнили давно, а подводящих газопроводы еще не подвели. Эта проблема волновала жителей Ленинского округа, в администрацию города поступала масса обращений и вот теперь, этот вопрос удалось решить, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также решается вопрос о газификации части поселка Мылки. Для проведения газа необходимо проложить газопровод высокого давления и построить газораспределительную подстанцию. Работы хотели закончить еще в 2018-2019 годах, но сроки перенесли из-за необходимости проводить дополнительные изыскательские работы и корректировать проектную документацию. Планируют закончить работы в поселке в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU