Мэра Биробиджана удивили предупреждением из прокуратуры из-за трупа-отказника

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:51:11+03:00

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В Биробиджане историю с трупом, который полгода пролежал в морге и дожидался, пока его захоронят, прокомментировал мэр Александр Головатый. Напомним, тело мужчины должна была похоронить родственница. Она получила для этого пособие, но похороны так и не состоялись. Об этой ситуации стало известно в конце декабря, когда главврач областной больницы обратился в прокуратуру.

- Когда увидел в интернете, что мэр получил предупреждение о том, что не выполнил вот такие задачи, я, мягко говоря, был удивлен. Потому что как только получил информацию, сразу отреагировал и принял меры. К сожалению, действительность такова, что есть такие граждане, у которых бесчеловечное отношение к своим близким. Надеюсь, что в нашем городе таких случаев больше не повторится, - прокомментировал Александр Головатый.

В мэрии оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию – в январе тело мужчины предали земле. Работу выполнили сотрудники специализированной похоронной службы. С родственницей уже провели беседу и объяснили, что взятые деньги нужно вернуть. Если она не сделает этого добровольно, тогда придется решать вопрос через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU