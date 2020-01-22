2020-01-22T10:32:00+03:00
Происшествия

В ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колония

Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колонияВ ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колонияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии осудили 40-летнего мужчину, который попался с героином во время поездки. Нарушителя задержали в поезде, следующим сообщением «Хабаровск-Нерюнгри». Он привлек внимание правоохранителей тем, что сильно нервничал. Позже выяснилось, что у него уже есть судимость, он нигде не работает в свои 40 лет, живет в Облучье.

- Наркотическое вещество нашли у фигуранта во время досмотра. Экспертиза подтвердила, что это герои, общий вес которого 3,6 граммов. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На суде его вину доказали. Сам осужденный уверял, что купил вещество у неустановленного следствием лица для личного потребления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Суд принял во внимание имеющийся у подсудимого рецидив преступлений и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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