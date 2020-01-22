22 Янв. 2020 2020-01-22T12:32:56+03:00

Комсомольчанин стал одним из лучших на Всероссийском инженерном конкурсе ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Симферополе прошел пятый Всероссийский инженерный конкурс. Профессиональные соревнования устраивают с целью выявления лучших среди студентов и аспирантов, обучающихся в вузах по инженерным направлениям подготовки, а также среди молодых специалистов.

- От Комсомольского-на-Амуре государственного университета в финале конкурса участвовали аспирант кафедры «Технология самолетостроения» Владимир Владимирович Григорьев, аспирант кафедры «Материаловедение и технология новых материалов» Егор Андреевич Старцев и студент кафедры «Технология самолетостроения» Ярослав Ерофеев, - рассказали в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

В конкурсе участвовали представители почти 100 высших учебных заведений. Порядка тысячи студентов и аспирантов российских и зарубежных вузов прислали презентации собственных разработок в 23 областях – от строительства и IT до ядерной энергетики и нанотехнологий. По итогу в номинации «Машиностроение» победил аспирант Владимир Владимирович Григорьев с проектом «Обеспечение качества сварных соединений силовых конструкций из титановых сплавов, выполненных электронно-лучевой сваркой». Он занял почетное второе место. Его научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Павел Вячеславович Бахматов.

ИСТОЧНИК KP.RU