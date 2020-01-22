В Комсомольске спортивно отметили «День снега»

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:31:37+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре спортивно провели акцию «День снег». Это мероприятие всероссийского масштаба, участники которого состязались в зимних видах спорта. Около полутора тысяч человек из Комсомольска и ближайших муниципальных районов весело провели время. Они играли в футбол на валенках, в хоккей с мячом, участвовали в веселых стартах и эстафетах.

- В рамках «Дня снега» прошли соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Результат, показанный спортсменом в лыжной гонке, приравнивался к прохождению этого испытания в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Подобные мероприятия проводят с целью укрепления здоровья. Также это хороший способ пропагандировать здоровый образ жизни, формировать позитивные жизненные установки у подрастающего поколения. Кроме того, это способствует укреплению семейных традиций. Всероссийский День снега проводят в рамках World Snow Day, учрежденный в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Традиция проводить в этот день праздничные спортивные мероприятия появилась в 40 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU