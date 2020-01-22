2020-01-22T12:31:37+03:00
Спорт

В Комсомольске спортивно отметили «День снега»

Желающие сыграли в футбол на валенках, хоккей с мячом, поучаствовали в эстафетах
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске спортивно отметили «День снега» ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяВ Комсомольске спортивно отметили «День снега» ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре спортивно провели акцию «День снег». Это мероприятие всероссийского масштаба, участники которого состязались в зимних видах спорта. Около полутора тысяч человек из Комсомольска и ближайших муниципальных районов весело провели время. Они играли в футбол на валенках, в хоккей с мячом, участвовали в веселых стартах и эстафетах.

- В рамках «Дня снега» прошли соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Результат, показанный спортсменом в лыжной гонке, приравнивался к прохождению этого испытания в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Подобные мероприятия проводят с целью укрепления здоровья. Также это хороший способ пропагандировать здоровый образ жизни, формировать позитивные жизненные установки у подрастающего поколения. Кроме того, это способствует укреплению семейных традиций. Всероссийский День снега проводят в рамках World Snow Day, учрежденный в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Традиция проводить в этот день праздничные спортивные мероприятия появилась в 40 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске дачный пожар унес две человеческие жизни
В Хабаровске неизвестные напугали людей, подбросив в подъезд боеприпас
В Комсомольске спортивно отметили «День снега»
Комсомольчанин стал одним из лучших на Всероссийском инженерном конкурсе
В ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колония
Мэра Биробиджана удивили предупреждением из прокуратуры из-за трупа-отказника
В Комсомольске больше домов пройдут процесс газификации
Больше 10 миллиардов рублей «закатают» в дороги Хабаровского края
В Хабаровском крае любопытный тигр смотрел «сцену» с человеческим ужином
В ЕАО «Детям войны» выдадут удостоверения и назначат выплаты
Частная школа в Хабаровске ищет спасения у депутатов Гордумы
В Хабаровском крае осудят госзакупщика, провернувшего аферу с бухгалтерской отчетностью
Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проект
Котельная в Волочаевском городке Хабаровска выведена на проектную мощность
Все аттракционы в Хабаровском крае поставят на учет
Проезд для студентов на маршруте «Амурск — Комсомольск» подешевеет
В Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричество
Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года