2020-01-22T12:14:07+03:00
Происшествия

В Хабаровске дачный пожар унес две человеческие жизни

Еще одна пострадавшая успела выпрыгнуть в окно
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске дачный пожар унес две человеческие жизниВ Хабаровске дачный пожар унес две человеческие жизниФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске сегодня утром, 22 января, пожарные расчеты отправились на помощь в садовое товарищество «Пенсионер». Здесь горело деревянное строение, приспособленное под дачный дом. Прибывшие на место происшествия огнеборцы немедленно приступили к тушению.

- Сначала удалось остановить распространение пламени и ликвидировать открытое горение. Справиться с огнем полностью смогли в 14:44. Медицинская помощь понадобилась 48-летней женщине, которую с ожогами доставили в больницу. Она успела выпрыгнуть в окно из горящего дома, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух пожилых мужчин. Огонь уничтожил деревянный дачный дом площадью 30 квадратных метров. Соседние строения удалось спасти от пламени. На месте пожара работают специалисты Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю, сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории. Среди причин пожара называют нарушение правил эксплуатации электрообогревательного оборудования и неосторожное обращение с огнем (курение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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