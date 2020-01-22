22 Янв. 2020 2020-01-22T12:29:45+03:00

В Хабаровске неизвестные напугали людей, подбросив в подъезд боеприпас ФОТО: Росгвардия по Хабаровскому краю

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В Хабаровске один из жильцов дома на улице Чкалова утром 22 января обнаружил на лестничной клетке боеприпас. Ошарашенный горожанин сразу же позвонил в полицию, а оттуда информация перекочевала в дежурную часть регионального управления Росгвардии. Для определения степени опасности обнаруженного предмета на место немедленно отправили группу разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

- Взрывотехники обследовали найденный предмет и выяснили, что это учебный снаряд без взрывателя, не представляющий угрозы для окружающих. Обнаруженный боеприпас передали сотрудникам полиции для проведения исследования, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что неизвестные воткнули гранату в сугроб рядом с мусорным баком. Саперы обследовали предмет и выяснили, что это учебно-имитационная ручная граната РГД-5.

ИСТОЧНИК KP.RU