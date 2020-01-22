2020-01-22T12:29:45+03:00
Общество

В Хабаровске неизвестные напугали людей, подбросив в подъезд боеприпас

Из-за этого жильцы дома спешно стали покидать свои квартиры
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске неизвестные напугали людей, подбросив в подъезд боеприпас ФОТО: Росгвардия по Хабаровскому краюВ Хабаровске неизвестные напугали людей, подбросив в подъезд боеприпас ФОТО: Росгвардия по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровске один из жильцов дома на улице Чкалова утром 22 января обнаружил на лестничной клетке боеприпас. Ошарашенный горожанин сразу же позвонил в полицию, а оттуда информация перекочевала в дежурную часть регионального управления Росгвардии. Для определения степени опасности обнаруженного предмета на место немедленно отправили группу разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

- Взрывотехники обследовали найденный предмет и выяснили, что это учебный снаряд без взрывателя, не представляющий угрозы для окружающих. Обнаруженный боеприпас передали сотрудникам полиции для проведения исследования, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что неизвестные воткнули гранату в сугроб рядом с мусорным баком. Саперы обследовали предмет и выяснили, что это учебно-имитационная ручная граната РГД-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске дачный пожар унес две человеческие жизни
В Хабаровске неизвестные напугали людей, подбросив в подъезд боеприпас
В Комсомольске спортивно отметили «День снега»
Комсомольчанин стал одним из лучших на Всероссийском инженерном конкурсе
В ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колония
Мэра Биробиджана удивили предупреждением из прокуратуры из-за трупа-отказника
В Комсомольске больше домов пройдут процесс газификации
Больше 10 миллиардов рублей «закатают» в дороги Хабаровского края
В Хабаровском крае любопытный тигр смотрел «сцену» с человеческим ужином
В ЕАО «Детям войны» выдадут удостоверения и назначат выплаты
Частная школа в Хабаровске ищет спасения у депутатов Гордумы
В Хабаровском крае осудят госзакупщика, провернувшего аферу с бухгалтерской отчетностью
Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проект
Котельная в Волочаевском городке Хабаровска выведена на проектную мощность
Все аттракционы в Хабаровском крае поставят на учет
Проезд для студентов на маршруте «Амурск — Комсомольск» подешевеет
В Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричество
Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года