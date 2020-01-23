2020-01-23T01:01:58+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 23 января 2020 года: днем до -9, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 23 января 2020 года: днем до -9, без осадковПогода в Хабаровске на 23 января 2020 года: днем до -9, без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -8-10.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -19 до -21, днем от -9 до -11, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 23 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -16-18.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -33-35. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -17-19.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -23-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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