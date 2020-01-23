2020-01-23T01:31:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае директор компании не доплатил налогов на 26 миллионов рублей, но избежал наказания

Фигурант полностью компенсировал ущерб, а также оплатил штрафы и пени
Александр ШТААЛЬ
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Директора в Хабаровском крае не доплатил налогов на 26 миллионов рублей, но избежал наказанияДиректора в Хабаровском крае не доплатил налогов на 26 миллионов рублей, но избежал наказанияФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае 62-летний директор стройкомпании оказался фигурантом уголовного дела за неуплату налогов. По версии следствия, мужчина представил в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую неверно исчислить сумму налогов на прибыль и на добавленную стоимость. Ущерб от его действий, причиненный бюджету Российской Федерации, оценили на сумму, превышающую 26 миллионов рублей.

- По итогам грамотно спланированных следственных действий, директор организации, в ходе предварительного следствия, погасил ущерб в полном объеме с учетом штрафа и пени на сумму свыше 35 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - При этом стражи порядка учли, что фигурант впервые совершил такое преступление. Поэтому его ходатайство о прекращении уголовного преследования решили удовлетворить и прекратили уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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