Весной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манеж

23 Янв. 2020 2020-01-23T02:33:06+03:00

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В Хабаровске весной 2020 года начнут строить крытый футбольный манеж. Он будет находиться на улице Павла Морозова. Работы проведут в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

- На строительство манежа выделят 167,7 миллионов рублей, из них 162 миллиона – это деньги федерального бюджета. Завершается экспертиза проекта, потом проведут конкурсные процедуры и выберут подрядчика, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Закончить возведение манежа планируют в 2022 году. Также новые футбольные поля обустроят в спортивных комплексах «Юность» и «Заря». Эти работы также проведут рамках реализации регионального проекта. Уделят внимание и другим видам спорта, поддержат спортивные организации. Например, в Комсомольскую детско-юношескую школу олимпийского резерва № 2 и краевой центр развития хоккея «Амур» поставят спортивный инвентарь. В Советско-Гаванский, Хабаровский, Амурский и имени Полины Осипенко направят оборудование для создания площадок ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU