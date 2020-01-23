2020-01-23T02:33:06+03:00
Спорт

Весной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манеж

Новый объект будет находиться на улице Павла Морозова
Ольга КИВА
Поделиться:
Весной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манежВесной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манежФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске весной 2020 года начнут строить крытый футбольный манеж. Он будет находиться на улице Павла Морозова. Работы проведут в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

- На строительство манежа выделят 167,7 миллионов рублей, из них 162 миллиона – это деньги федерального бюджета. Завершается экспертиза проекта, потом проведут конкурсные процедуры и выберут подрядчика, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Закончить возведение манежа планируют в 2022 году. Также новые футбольные поля обустроят в спортивных комплексах «Юность» и «Заря». Эти работы также проведут рамках реализации регионального проекта. Уделят внимание и другим видам спорта, поддержат спортивные организации. Например, в Комсомольскую детско-юношескую школу олимпийского резерва № 2 и краевой центр развития хоккея «Амур» поставят спортивный инвентарь. В Советско-Гаванский, Хабаровский, Амурский и имени Полины Осипенко направят оборудование для создания площадок ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манеж
В Хабаровском крае директор компании не доплатил налогов на 26 миллионов рублей, но избежал наказания
Погода в Хабаровске на 23 января 2020 года: днем до -9, без осадков
В Хабаровске дачный пожар унес две человеческие жизни
В Хабаровске неизвестные напугали людей, подбросив в подъезд боеприпас
В Комсомольске спортивно отметили «День снега»
Комсомольчанин стал одним из лучших на Всероссийском инженерном конкурсе
В ЕАО для нервного пассажира поезда с героином конечной станцией оказалась колония
Мэра Биробиджана удивили предупреждением из прокуратуры из-за трупа-отказника
В Комсомольске больше домов пройдут процесс газификации
Больше 10 миллиардов рублей «закатают» в дороги Хабаровского края
В Хабаровском крае любопытный тигр смотрел «сцену» с человеческим ужином
В ЕАО «Детям войны» выдадут удостоверения и назначат выплаты
Частная школа в Хабаровске ищет спасения у депутатов Гордумы
В Хабаровском крае осудят госзакупщика, провернувшего аферу с бухгалтерской отчетностью
Хабаровский музей выиграл грант на уникальный проект
Котельная в Волочаевском городке Хабаровска выведена на проектную мощность
Все аттракционы в Хабаровском крае поставят на учет
Проезд для студентов на маршруте «Амурск — Комсомольск» подешевеет
В Верхнебуреинский район Хабаровского края вернули электричество
Таможенники в ЕАО и Хабаровском крае «перестраиваются» на время китайского Нового года