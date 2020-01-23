23 Янв. 2020 2020-01-23T05:21:31+03:00

В Хабаровске 650 малышей пойдут в три новых детских сада в 2020 году Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровске весной 2020 года три новых детских сада примут первых воспитанников. Помещения рассчитаны на размещение порядка 650 малышей. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 100 процентов, специалисты монтируют техническое оборудование и завозят инвентарь.

- Детские сады находятся на улице Совхозная, 35/2 (микрорайон «Березки»), улице Лазо, 106 и улице 65-летия Победы,5 (микрорайон «Ю-сити»). Их построили в соответствии с самыми современными требованиями, предъявляемыми к дошкольным учреждениям. Сдадут помещения уже с мебелью, оборудованными пищеблоками, системами видеонаблюдения и кодовыми дверными замками, - прокомментировали в городском управлении образования.

Стоимость строительных работ оценили в почти 927 миллионов рублей. Перед городскими властями стояла непростая задача завершить все строительные работы за год, и с ней справились. Детским садам присвоили официальные номера: 50, 40 и 100.

ИСТОЧНИК KP.RU