Многодетной семье в Хабаровском крае вручили автомобиль

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:20:43+03:00

Это вторая семья в регионе, получившая такой подарок

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В Хабаровском крае многодетная семья получила в подарок от краевых властей машину. Такой подарок будет хорошим подспорьем для супругов Пассар, которые достойно воспитали 11 детей. Обладатели легкового авто живут в селе Вознесенское Амурского района.

- Многодетной семье такой подарок сделали в рамках исполнения поручения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Семья Пассар - вторая многодетная семья в крае, получающая в дар легковой автомобиль в качестве признания особых заслуг в укреплении института семьи и воспитании детей, - прокомментировали в краевом министерстве социальной защиты населения.

Отметим также, что супругов Пассар отметили почетным знаком «Родительская слава Хабаровского края». Такой награды Юрия Алексеевича и Елену Владимировну удостоили за достойное воспитание 11 детей, обеспечение высокого уровня заботы об их здоровье, образовании, физическом, нравственном и культурном развитии.

ИСТОЧНИК KP.RU