2020-01-23T05:19:38+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с КАМАЗом

Происшествие случилось днем 22 января на трассе Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с КАМАЗомВ Хабаровском крае погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с КАМАЗомФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Накануне, 22 января, в Хабаровском крае случилась жуткая авария – водитель машины Toyota Premio пошел на обгон автомобиля Toyota Prius. Однако завершить маневр автолюбителю не удалось. Он не убедился в безопасности своего действия, выехал на полосу встречного движения и врезался в КАМАЗ, который в это время двигался навстечу.

- Происшествие случилось в 12:05 по местному времени на 136 километре автодороги Хабаровск – Лидога – ВаниноКомсомольск-на-Амуре. После столкновения с КАМАЗом машина Toyota Premio продолжила бесконтрольно двигаться и врезалась в Toyota Prius, - прокомментировали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

В результате аварии пассажирка автомобиля Toyota Premio от полученных травм скончалась на месте происшествия, водителя доставили в больницу. Также амбулаторное лечение будет проходить и водитель КАМАЗа.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Помните, маленькая ошибка на проезжей части может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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