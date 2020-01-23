23 Янв. 2020 2020-01-23T05:18:09+03:00

Комсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже известно, что детей эвакуируют из восьми учреждений

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В Комсомольске-на-Амуре утро 23 января началось с сообщений о минировании детских садов. Сообщения, как и прежде, поступили анонимно на электронные адреса руководства учреждений. Неизвестные утверждали, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства.

- Известно, что сообщения поступили в детские сады №№ 6, 78, 96, 123 и 136. Персонал детских садов проводит эвакуацию детей в близлежащие школы и социальные учреждения. Позже стало известно о «минированиях» в детских садах №53, 102 и 126, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Информацию о случившемся уже передали в правоохранительные органы. Специалисты выехали для осмотра помещений. Ранее сообщалось о минированиях в школах Хабаровска. Эвакуации учащихся совпали с началом третьей четверти. Учащиеся 8-11 классов разошлись самостоятельно, а школьники помладше вместе с классными руководителями отправились в ближайшее безопасное теплое место – детсад или иное социально-образовательное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU