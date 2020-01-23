2020-01-23T05:18:09+03:00
Общество

Комсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадах

Уже известно, что детей эвакуируют из восьми учреждений
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадахКомсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре утро 23 января началось с сообщений о минировании детских садов. Сообщения, как и прежде, поступили анонимно на электронные адреса руководства учреждений. Неизвестные утверждали, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства.

- Известно, что сообщения поступили в детские сады №№ 6, 78, 96, 123 и 136. Персонал детских садов проводит эвакуацию детей в близлежащие школы и социальные учреждения. Позже стало известно о «минированиях» в детских садах №53, 102 и 126, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Информацию о случившемся уже передали в правоохранительные органы. Специалисты выехали для осмотра помещений. Ранее сообщалось о минированиях в школах Хабаровска. Эвакуации учащихся совпали с началом третьей четверти. Учащиеся 8-11 классов разошлись самостоятельно, а школьники помладше вместе с классными руководителями отправились в ближайшее безопасное теплое место – детсад или иное социально-образовательное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеисты из Хабаровска представят ДФО в финале Спартакиады учащихся
Хабаровчане выбирают вклад «Доходный» от Россельхозбанка
Коварная собутыльница обнулила счет пьяного приятеля в Хабаровском крае
В Хабаровском музее энергетики имени В.П.Божедомова стартовал год столетия ГОЭЛРО
Дачникам-подтопленцам в Хабаровском крае поступят первые выплаты
В Хабаровске на лето набирают команду матросов-спасателей
Злой аноним опять вынудил эвакуировать детские сады в Биробиджане
Количество «заминированных» детских садов в Комсомольске увеличилось до 20
В Комсомольске пресекли контрабанду наркотиков международного уровня
В Хабаровском крае погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с КАМАЗом
Комсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадах
Многодетной семье в Хабаровском крае вручили автомобиль
В Хабаровске 650 малышей пойдут в три новых детских сада в 2020 году
Весной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манеж