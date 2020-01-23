В Комсомольске пресекли контрабанду наркотиков международного уровня

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:17:09+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой и сбытом наркотиков. По версии следствия, организатором был 32-летний житель Забайкальского края, отбывающий наказание в исправительной колонии.

- Во время разбирательств выяснилось, что фигурант нашел себе в подельники ранее судимого жителя Комсомольска-на-Амуре. Также он придумал, как переправить контрабанду из Санкт-Петербурга и одной из стран Европы. Всю операцию провели через интернет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По задумке организатора преступной схемы, наркотики поступали в Комсомольск-на-Амуре почтовыми отправлениями. Их получал сообщник, который потом сбывал товар через специально созданный для этого интернет-магазин «Новый день». Подельника задержали возле одного из почтовых отделений после получения бандероли. Во время досмотра у него нашли и изъяли пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Позже обнаружили и тайники, где лежало в общей сложности около 100 граммов наркотика.

В отношении фигурантов возбудили и расследовали уголовное дело. Сейчас материалы находятся у прокурора, который должен утвердить обвинительное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU