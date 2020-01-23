2020-01-23T07:07:05+03:00
Общество

В Хабаровске на лето набирают команду матросов-спасателей

Претендентам на работу предлагают пройти обучение
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске на лето набирают команду матросов-спасателейВ Хабаровске на лето набирают команду матросов-спасателейФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске набирают желающих поработать матросами-спасателями в летний период. Трудиться придется начиная с 15 мая и заканчивая 31 августа. Основной обязанностью всех, кто устроится на такую работу, будет обеспечение безопасности людей на водных объектах в Хабаровске.

- Предполагается, что в городе летом будут работать четыре спасательных поста в местах массового отдыха горожан. Отбор кандидатов проводят уже сейчас в МКУ «Центр проведения спасательных работ». Претендентам также предлагают предварительно пройти обучение, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что среди условий работы график 2/2, зарплата в пределах 16-20 тысяч рублей, полный социальный пакет. Более подробную информацию соискателям готовы предоставить по адресу: Хабаровск, улица Калинина, 63, МКУ «Центр проведения спасательных работ». Телефон для справок: 30-64-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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