2020-01-23T05:41:14+03:00
Общество

Количество «заминированных» детских садов в Комсомольске увеличилось до 20

Массовая эвакуация воспитанников прошла успешно
Александр ШТААЛЬ
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Количество «заминированных» детских садов в Комсомольске увеличилось до 20Количество «заминированных» детских садов в Комсомольске увеличилось до 20Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Комсомольске количество детских садов, где якобы заложили взрывные устройства, увеличилось до 20. Ранее сообщалось, что эвакуация идет в восьми дошкольных учреждениях. Поводом для столь решительных действий стали, как и прежде, письма, которые неизвестные присылают на почту руководителей учреждения.

- В сообщениях говорится, что в зданиях заложены взрывные устройства. В таких случаях персонал обязан как можно быстрее вывести детей из здания, сообщить о ситуации в экстренные службы, оповестить родителей. Все эти задачи и были выполнены, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во время эвакуаций никаких происшествий не произошло. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий детских садов. На сегодняшний день сорваны занятия в детских садах №№5, 6, 11, 15, 29, 35, 37, 45, 53, 54, 78, 79, 80, 96, 102, 118, 123, 126, 128 и 136.

ИСТОЧНИК KP.RU

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