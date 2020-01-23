В Хабаровском музее энергетики имени В.П.Божедомова стартовал год столетия ГОЭЛРО

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:12:53+03:00

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На экскурсии подростки познакомились с воплощением масштабного плана государственной электрификации России, или ГОЭЛРО. В 1920 — 1937 годах на территории СССР во исполнение этого плана развернулась масштабная кампания по строительству новых тепло- и гидроэлектростанций вблизи источников топлива и объединению их электрическими сетями. Это привело к тому, что уже в середине середине тридцатых годов прошлого века, ослабленная первой мировой войной и революцией Россия вышла на второе место в Европе и третье – в мире после Германии и США по объемам выработки электрической энергии. Благодаря этому выросли промышленные производства, механизировалось сельское хозяйство, электрическое освещение пришло не только в городские дома, но и крестьянские избы.

В ходе экскурсии воспитанники узнали о иностранной интервенции на Дальнем Востоке, и о том, что именно она отсрочила начало строительства в нашем регионе крупных районных электростанций. Существовавшая в 1920 — 1922 годах Дальневосточная республика не являлась частью Союза, а значит, не вошла в план ГОЭЛРО. Но как только одна власть установилась по всей стране, на основе принципов, заложенных в общероссийской программе электрификации, были спроектированы и введены Хабаровская ТЭЦ-2 (ХЭС, 1934 г.), Комсомольская ТЭЦ-2 (ТЭЦ Амурского судостроительного завода, 1935 г.), Артемовская ТЭЦ (Артемовская ГРЭС имени С.М. Кирова, 1936 г.), Майская ГРЭС (ГЭС ДЭСНа, 1938 г.).

А для того, чтобы полученные сведения, лучше запомнились юными посетителями, для них провели занимательную викторину «ДаНетки о ГОЭЛРО». Отвечая на вопросы, подростки узнали много любопытных деталей, например, что первенец ГОЭЛРО – подмосковная Каширская ГРЭС – имела прямые «родственные связи» с Дальним Востоком, Ленин – не изобретатель, а писатель-фантаст Герберт Уэллс сильно ошибся, назвав План ГОЭЛРО «сверхфантазией».

На память детским домам вручили новогодние «лампочки Ильича» и пригласили участвовать в конкурсе короткого метра «100 % ГОЭЛРО», объявленном Дальневосточной генерирующей компанией для подшефных из детских домов.

Экскурсионная программа к 100-летию ГОЭЛРО будет доступна посетителям музея в течение 2020 года по предварительной заявке: (4212) 26-59-10.