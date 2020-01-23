2020-01-23T07:22:01+03:00
Общество

Коварная собутыльница обнулила счет пьяного приятеля в Хабаровском крае

Подозреваемая перевела 110 тысяч рублей на карты своих родственников
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Коварная собутыльница обнулила счет пьяного приятеля в Хабаровском краеКоварная собутыльница обнулила счет пьяного приятеля в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае проснувшийся после бурного застолья мужчина не досчитался 110 тысяч рублей. Мужчина обнаружил пропажу, когда обратился в банк, где ему показали выписку по счету. Расстроенный владелец счета обратился за помощью в полицию и попросил выяснить, кто и как забрал его деньги. При этом он уверял, что не банковскую карту не терял, никому ее не передавал и пин-код не называл.

- По заявлению 54-летнего потерпевшего провели проверку и выяснили, что некто деньги перевел деньги при помощи мобильного сервиса. Позже выяснилось, что к правонарушению причастна та самая 33-летняя знакомая заявителя, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама фигурантка не стала отрицать своей вины. Она рассказала, что когда приятель уснул, она перевела деньги с его счета при помощи онлайн банкинга с на банковские карты своих родственников. После обналичивания похищенных денег, она потратила их на личные нужды. Уголовное дело статье «Кража» в отношении нее уже направили в суд для рассмотрения. К слову, ранее у нее уже были судимости за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеисты из Хабаровска представят ДФО в финале Спартакиады учащихся
Хабаровчане выбирают вклад «Доходный» от Россельхозбанка
Коварная собутыльница обнулила счет пьяного приятеля в Хабаровском крае
В Хабаровском музее энергетики имени В.П.Божедомова стартовал год столетия ГОЭЛРО
Дачникам-подтопленцам в Хабаровском крае поступят первые выплаты
В Хабаровске на лето набирают команду матросов-спасателей
Злой аноним опять вынудил эвакуировать детские сады в Биробиджане
Количество «заминированных» детских садов в Комсомольске увеличилось до 20
В Комсомольске пресекли контрабанду наркотиков международного уровня
В Хабаровском крае погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с КАМАЗом
Комсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадах
Многодетной семье в Хабаровском крае вручили автомобиль
В Хабаровске 650 малышей пойдут в три новых детских сада в 2020 году
Весной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манеж