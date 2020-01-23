Коварная собутыльница обнулила счет пьяного приятеля в Хабаровском крае

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае проснувшийся после бурного застолья мужчина не досчитался 110 тысяч рублей. Мужчина обнаружил пропажу, когда обратился в банк, где ему показали выписку по счету. Расстроенный владелец счета обратился за помощью в полицию и попросил выяснить, кто и как забрал его деньги. При этом он уверял, что не банковскую карту не терял, никому ее не передавал и пин-код не называл.

- По заявлению 54-летнего потерпевшего провели проверку и выяснили, что некто деньги перевел деньги при помощи мобильного сервиса. Позже выяснилось, что к правонарушению причастна та самая 33-летняя знакомая заявителя, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама фигурантка не стала отрицать своей вины. Она рассказала, что когда приятель уснул, она перевела деньги с его счета при помощи онлайн банкинга с на банковские карты своих родственников. После обналичивания похищенных денег, она потратила их на личные нужды. Уголовное дело статье «Кража» в отношении нее уже направили в суд для рассмотрения. К слову, ранее у нее уже были судимости за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU