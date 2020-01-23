2020-01-23T07:28:51+03:00
Экономика

Хабаровчане выбирают вклад «Доходный» от Россельхозбанка

Вклад «Доходный» от Россельхозбанка стал лучшим вкладом 2019 года по версии «Выберу.ру»
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровчане выбирают вклад «Доходный» от Россельхозбанка. Фото: РоссельхозбанкХабаровчане выбирают вклад «Доходный» от Россельхозбанка. Фото: Россельхозбанк
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Информационный портал «Выберу.ру» признал вклад «Доходный» от Россельхозбанка лучшим вкладом 2019 года. Вклад можно открыть через дистанционный канал обслуживания, то есть, без визита в банк.

Максимальная процентная ставка по вкладу составляет 6,4% годовых в рублях РФ, 1,45% годовых в долларах США и 0,01% годовых в евро. Минимальный размер первоначального взноса - 3000 рублей РФ, или 50 долларов США, или 50 евро. Максимальная сумма вклада не ограничена. Условия выплаты процентов клиент может выбрать самостоятельно. Это может быть как в конце срока, так и ежемесячно, предусмотрена также возможность капитализации, когда сумма процентов добавляется к основному вкладу. При этом, возможность пополнения или частичного снятия денежных средств до конца срока действия вклада не предусмотрена. Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и дистанционно.

Приятным бонусом для клиентов является возможность оформления бесплатной дебетовой карты с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» с дополнительным доходом до 5 % годовых на остаток денежных средств на счете при наличии вклада на сумму от 50 000 рублей, либо 700 долларов США, либо 650 евро включительно.

- Мы рады, что наши продукты получают такие высокие оценки, - подчеркнула Ольга Шведова, директор Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка. - Вклад «Доходный» стал одним из локомотивных продуктов 2019 года. При этом, мы постоянно совершенствуем линейку финансовых продуктов, что бы дать нашим клиентам возможность выбирать наиболее подходящие и выгодные для них варианты.

Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

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