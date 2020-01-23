2020-01-23T07:51:53+03:00
Спорт

Хоккеисты из Хабаровска представят ДФО в финале Спартакиады учащихся

По итогу второго этапа четыре игрока команды вошли в список лучших хоккеистов состязания
Александр ШТААЛЬ
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Хоккеисты из Хабаровска представят ДФО в финале Спартакиады учащихся ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяХоккеисты из Хабаровска представят ДФО в финале Спартакиады учащихся ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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Сборная Хабаровского края выиграла второй этап десятой всероссийской Спартакиады учащихся. Среди участников были команды из других дальневосточных регионов, однако смогли отличиться подопечные Германа Янцена.

- Спортсмены забили соперникам в трех матчах 73 мяча, не пропустив при этом ни одного. Кроме того, четыре игрока команды вошли в список пяти лучших хоккеистов турнира. Среди них Кирилл Рекунов, Артем Шубин, Максим Якушев и Павел Пономарев, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Отметим также, что «серебро» второго этапа турнира досталось сборной ЕАО, а «бронзу» увезла с собой команда Забайкальского края. К слову, теперь у хоккеистов из Хабаровского края стоит новая задача – достойно представить Дальневосточный федеральный округ в финале турнира Спартакиады, который пройдёт с 20 по 27 февраля в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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