2020-01-23T08:49:55+03:00
Недвижимость

Под Хабаровском почти тысяча человек на время осталась без отопления

В Заозерном аварию на теплотрассе устранили через час после того, как о ней стало известно
Александр ШТААЛЬ
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Под Хабаровском почти тысяча человек на время остались без отопленияПод Хабаровском почти тысяча человек на время остались без отопленияФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Под Хабаровском в поселке Заозерный утром 23 января на теплотрассе случилась авария. Как результат, около 820 человек остались без отопления, также под отключение попали три социально-значимых объекта. О происшествии в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю стало известно в 8:30.

По состоянию на 09:37 сварочные работы на теплотрассе завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объеме. Работы по устранению порыва провела бригада «Тепловые сети» в составе 10 человек и четырех единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось об аварии на электросети в Верхнебуреинском районе. Тогда без электричества остались больше двух тысяч человек, проживающих в поселках Тырма и Аланап. По данным на 22 января, с помощью резервных генераторов удалось всех жителей обеспечить электроэнергией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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