Эхо блокадного Ленинграда донеслось до молодежи в Хабаровском крае

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:26:28+03:00

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В Вяземском районе Хабаровского края проходят мероприятия, посвященные Дню воинской славы России - 76-й годовщине прорыва советскими войсками блокады Ленинграда. В рамках этих событий с молодежью пообщались жители некогда оккупированного города.

- Они рассказали о мужестве и стойкости ленинградцев. Среди героев Адель Станиславовна Ласун, которая во время блокады служила в ленинградской милиции. Нина Яковлевна Кичигина в то время была подростком и работала на заводе, а по ночам дежурила на крышах домов, тушила немецкие бомбы-«зажигалки». Валентина Викторовна Ушакова видела блокадный Ленинград, когда ей было всего семь лет. Страшные детские воспоминания не оставляли ее всю жизнь, - рассказали в администрации Вяземского района.

В честь исторической победы в Вяземском краеведческом музее имени Н.В. Усенко регулярно проводят встречи с участниками жестоких боев под Ленинградом. У молодежи есть возможность от непосредственных участников событий узнать о самом страшном периоде военной истории. Участниками тех событий были также земляки, которые ценой невероятных усилий разбили кольцо фашистского окружения. Среди них Валентина Ивановна Белик, Филипп Яковлевич Евсеенко и Иван Григорьевич Новомодный.

Для школьников в музее 28 января проведут час памяти «Всем смертям назло. Непокоренный Ленинград». Также в программе урок мужества и акции «Блокадный хлеб» и «Блокадная лента». В школах района проходят тематические мероприятия, посвященные подвигу жителей Ленинграда и воинов Советской Армии. В фойе кинотеатра «Космос» сделали выставку фотодокументов.

ИСТОЧНИК KP.RU