2020-01-23T10:24:38+03:00
Происшествия

В Биробиджане продажа алкоголя подросткам переросла в уголовную статью

Чуть ранее несознательную продавщицу уже привлекали в рамках административного дела
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане продажа алкоголя подросткам переросла в уголовную статьюВ Биробиджане продажа алкоголя подросткам переросла в уголовную статьюФото: Иван ВИСЛОВ
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В Биробиджане завели уголовное дело на продавщицу, которая исхитрилась продать 16-летнему парню алкоголь. Нарушение зафиксировали в магазине, расположенном на улице Бумагина. К слову, ранее женщину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Правда, тогда это были административные разбирательства.

- В качестве наказания теперь уже фигурантке уголовного дела назначили штраф в 30 тысяч рублей. Однако данная ситуация ничему не научила женщину, и она снова попала в поле зрения правоохранителей, - прокомментировали в пресс- службе областной прокуратуры.

Между тем в уголовном кодексе предусмотрено наказание за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Теперь продавщице придется отвечать за свой поступок перед судом, который и назначит ей приемлемое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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