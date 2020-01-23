2020-01-23T12:18:14+03:00
Общество

В Хабаровском крае на семьи, решающие жилищный вопрос, потратят 784 миллионов рублей

Документы от потенциальных получателей начнут принимать с 3 марта
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае на семьи, решающие жилищный вопрос, потратят 784 миллионов рублейВ Хабаровском крае на семьи, решающие жилищный вопрос, потратят 784 миллионов рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровском крае от молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, начнут принимать документы с 3 марта 2020 года. Средняя выплата на покупку квартиры в новостройке составит около одного миллиона рублей. Потенциальных получателей господдержки приглашают в региональное министерство строительства.

- Участвовать в программе могут семьи, планирующие покупку квартиры в только что введенном доме, либо строящемся жилье. На выплаты предусмотрели около 195 миллионов рублей, помочь таким образом рассчитывают 150 семьям. Очередность будет формироваться по дате получения справки о нуждаемости в улучшении жилищных условий, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в Комсомольске-на-Амуре прием документов стартует со 2 февраля 2020 года. Напомним, что в муниципалитетах будут принимать документы от семей, планирующих покупку жилья на вторичном рынке. На эти цели из федерального бюджета получат 514 миллионов рублей. Всего на выплаты направят более 784 миллионов рублей. Подробности о приеме документов можно узнать на официальном сайте краевого министерства строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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