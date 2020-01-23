2020-01-23T10:56:43+03:00
Общество

Экс-таможенника в Хабаровске осудят за 41 тысячу рублей

Такую сумму мужчина взял за небольшое покровительство одной фирме
Александр ШТААЛЬ
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Экс-таможенника в Хабаровске осудят за 41 тысячу рублейЭкс-таможенника в Хабаровске осудят за 41 тысячу рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудят бывшего сотрудника таможенной службы, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, фигурант за 41 тысячу рублей пообещал покровительство одной коммерческой фирме. Вполне возможно, что стороны могли бы успешно реализовать свой план, однако в дело вмешались сотрудники других структур.

- Во время разбирательств выяснили, что в 2016 году представитель коммерческой организации подала в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Хабаровского таможенного поста декларации на товар. Так как обвиняемый и представитель фирмы были знакомы, им удалось договориться. За взятку госслужащий пообещал покровительство. Речь шла о предоставлении служебной информации об отзыве поданных ею деклараций в случае дополнительной проверки. Также он не собирался принимать меры таможенного контроля и осуществлять контроль таможенной стоимости, - прокомментировали в ДВСУТ СК России.

На сегодняшний день разбирательство по уголовному делу закончилось. Материалы с обвинительным заключением находятся в суде на рассмотрении по существу. Отметим также, что представителю фирмы предъявили обвинение в даче взятки. Оба фигуранта не признали свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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