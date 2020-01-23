2020-01-23T10:23:49+03:00
Общество

Аэропорт в Комсомольске перестанет принимать самолеты

К объекту было много нареканий со стороны Росавиации
Александр ШТААЛЬ
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Аэропорт в Комсомольске перестанет принимать самолетыАэропорт в Комсомольске перестанет принимать самолетыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аэропорт «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре перестанет принимать самолеты. Так случилось после того, как в Росавиации выяснили, что на предприятии не устранены замечания по уровню пожарной защиты и поисково-спасательному обеспечению полетов. Пока речь идет о временной приостановке полетов. Предполагается, что работа аэропорта возобновится после того, как замечания будут устранены.

- На данный момент известно, что пока будут прямые рейсы до Хабаровска, без посадок в Комсомольске -на-Амуре. Другими словами, пассажиров будут доставлять из Хабаровска прямо в Херпучи или Богородское, а из Комсомольска придется выбираться по земле, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, аэродром Комсомольск-на-Амуре (Хурба) включен в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации, оператором аэродрома является АО «Комсомольский аэропорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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