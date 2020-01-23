2020-01-23T12:16:10+03:00
Общество

После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры

Во время проверки выяснилось, что резерв материальных ресурсов на случай аварии не был укомплектован
Александр ШТААЛЬ
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После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратурыПосле массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратурыФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Массовыми отключениями электричества в Верхнебуреинском районе Хабаровского края были озадачены местные жители, поставщики услуги, а также прокуроры. Первые смиренно ждали, когда устранят неполадку, вторые работали в аварийном режиме, а третьи проверили, почему случилась авария и как ее ликвидируют.

Напомним, около четырех часов утра 20 января 2020 года вышел из строя трансформатор. В результате этой аварии без света остались больше двух тысяч человек. Также электричества лишились ряд социально значимых объектов, в том числе котельные. Последним не дали остановить работу, запитав их от энерговагона. Теплоснабжение в жилых домах, детсадах, больницах на момент устранения аварии не прерывалось. При этом 22 января электричество вернули в дома с помощью резервных генераторов.

- Восстановление электроснабжения в полном объеме завершится после замены вышедшего из строя трансформатора. Во время проверки выяснили, что резерв материальных ресурсов, а именно рабочего инвентаря и запасных частей, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Верхнебуреинского района, не укомплектован. В связи с этим главе администрации района внесли представление. Документ сейчас находится на рассмотрении, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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