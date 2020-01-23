Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:21:23+03:00

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Жителей Комсомольска-на-Амуре приглашают пройти ежегодную диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в поликлиниках №№ 5 и 7.

- В рамках обследований используют скрининговые методы на выявление факторов риска, влияющих на формирование хронических неинфекционных заболеваний. Также каждого пациента индивидуально проконсультируют по выявленным факторам риска и заболеваниям, дадут рекомендации по формированию здорового образа жизни, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Пройти диспансеризацию приглашают граждан в возрасте от 18 лет до 99 лет. Обследования проведут в поликлиниках №№ 5 и 7. Поликлиника №5 находится на улице Димитрова, 4. Пожалуйста, обратитесь в кабинет №20 на втором этаже. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, суббота с 8:00 до 15:00. Телефон: (4217) 54-32-94.

Поликлиника №7 находится на улице Красногвардейской, 12. Кабинет диспансеризации №215 на втором этаже. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, суббота с 8:00 до 14:00. Телефон: (4217) 54-40-31.

ИСТОЧНИК KP.RU