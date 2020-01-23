23 Янв. 2020 2020-01-23T12:16:20+03:00

В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

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В Хабаровском крае сегодня, 23 января, случилось масштабное происшествие – из цистерны на землю вылилось около 60 тонн нефтепродуктов. По предварительной информации, инцидент случился на станции «Токи» Ванинского района.

- Сотрудники транспортной прокуратуры уже проводят проверку по факту случившегося. Известно, что цистерну отправили в составе группы цистерн со станции «Дземги» Дальневосточной железной дороги. Причины утечки нефтепродуктов устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отметим также, что проверку проводят в рамках исполнения законодательства об охране окружающей среды и безопасности на железнодорожном транспорте. По итогу в целях устранения нарушений стражи порядка примут весь комплекс мер реагирования.

Ранее сообщалось об инциденте на озере Голом. Водоем пострадал в 2017 году из-за утечки на нефтепроводе «Оха - Комсомольск-на-Амуре». Два года спустя с нефтегазовой компании удалось взыскать причиненный водным биологическим ресурсам ущерб в 25 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU