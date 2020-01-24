24 Янв. 2020 2020-01-24T05:56:41+03:00

Погода в Хабаровске на 24 января 2020 года: днем до -14, без осадков Фото: Ольга КИВА

Свежо и ветрено будет сегодня в краевой столице

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -13-15.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -19 до -21, днем от -14 до -16, ветер западный 15-18 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 24 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине утром небольшой снег. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -13-15.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -8-10.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -14-16.

В Чегдомыне утром небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -21-23.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -19-21.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -24-26.

ИСТОЧНИК KP.RU